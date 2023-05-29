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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها بعد فوز أردوغان

الليرة التركية
الليرة التركية

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي، اليوم الاثنين، حيث أثار فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات نهاية الأسبوع قلق المستثمرين، بينما ارتفعت معظم عملات أمريكا اللاتينية وسط توقعات بأن الولايات المتحدة ستتجنب التخلف عن سداد الديون.

وانخفضت الليرة التركية 0.6 بالمئة إلى أدنى مستوى قياسي لها عند 20.10 للدولار، لتضيف إلى انخفاضها بنسبة 7٪ منذ بداية العام وهبوط بنسبة 90٪ على مدى العقد الماضي.

ومع ذلك، ارتفعت بورصات اسطنبول، اليوم الإثنين.

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وقال حسنين مالك رئيس أبحاث الأسهم في “تليمر”: “فوز أردوغان لا يريح أي مستثمر أجنبي. أزمة مؤلمة تؤثر على جميع الأصول في الطريق، مع تضخم مرتفع للغاية وأسعار فائدة منخفضة للغاية وعدم وجود احتياطيات أجنبية صافية”.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أزمة اقتصادية تلوح في الأفق ، متأثرة بارتفاع التضخم واحتمال امتداد سياسات أردوغان غير التقليدية التي تضمنت خفض أسعار الفائدة لترويض الأسعار المتصاعدة.

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