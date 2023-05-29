زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ الأمريكي يحث على تمرير مشروع سقف الديون بسرعة

دعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أعضاء مجلس الشيوخ إلى "سرعة" تمرير مشروع قانون سقف الديون، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال ماكونيل، إن الاتفاقية "تحقق تقدمًا نحو الحفاظ على إيمان أمتنا الكامل وائتمانها وخطوة مطلوبة بشدة نحو تنظيم بيتها المالي".

وذكر ماكونيل، الجمهوري عن ولاية كنتاكي ، إنه "ممتن بشكل خاص" لمكارثي والجمهوريين في مجلس النواب للعمل على ربط زيادة حد الديون بـ "الخطوات الجادة لكبح إدمان الديمقراطيين في واشنطن على الإنفاق المتهور".

وذكر إن الاتفاقية "تضع حدودا ذات مغزى على أجندة إنفاق الإدارة الأمريكية. في الوقت نفسه ، هذا يؤمن السماح بإصلاحات ويعزز الصلات الفيدرالية ".

ويمكن لأي عضو في مجلس الشيوخ منع مجلس الشيوخ من محاولة تمرير مشروع القانون بسرعة بمجرد أن يرسله مجلس النواب، وبدون اتفاق بين جميع أعضاء مجلس الشيوخ المائة ، قد تستغرق معالجة مشروع القانون في مجلس الشيوخ ما يصل إلى أسبوع.