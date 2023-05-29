دولة كبيرة.. الديهي: أبواب مصر مفتوحة لاستقبال الأشقاء من السودان

علق الإعلامي نشأت الديهي، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لـ فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وقال “الديهي”، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، "مصر تستضيف ملايين الأشقاء سواء كانوا من سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا أو السودان".

وأضاف "مصر دولة كبيرة قوية كريمة، وتستضيف الأشقاء، لكن العبء الاقتصادي كبير".

وتابع "لما يكون عندنا 10 مليون ضيف مهاجر إلى مصر بسبب ظروف صعبة، مطلوب نوفر سكن لهم ومأكل وتعليم وخدمات صحية".

وأكمل "نؤكد للمندوب السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أبواب مصر مفتوحة لاستقبال الأشقاء من السودان".