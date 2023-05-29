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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة دمياط: مرور يومي على المستشفيات ومتابعة المرضى

صحه دمياط
صحه دمياط

عقد  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط  إجتماعا بمديري المستشفيات بحضور الدكتور محمد بدران وكيل المديرية والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية .

 

خلال الاجتماع تم مناقشة أداء المستشفيات  في مختلف التخصصات والتأكيد علي تشكيل لجان للمرور الدوري علي مدار ال 24 ساعه من مديري المستشفيات والمديرين المناوبين والتأكد من الانضباط وتوافر الأدوية والمستلزمات ومتابعة سير العمل بانتظام بالعيادات الخارجية وتواجد الفريق الطبي لها لتقديم الخدمة الصحية المرجوة والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء  بالمستشفيات.

تم التنبيه على  تفعيل دور اللجان المشكلة من مسئولي الجودة والسلامة والصحة المهنية والمدير المالي والإداري  ومعاوني المستشفي والصيانة  وذلك لمراجعة الأعمال الفنية بالمستشفيات من كهرباء ومياه واكسجين وطفايات وأسطح المنشآت والنظافة العامة .


وأكد وكيل وزارة الصحة علي التسجيل الطبي وتطبيق جميع اشتراطات التخزين وتأمين المخازن ومناقشة التجهيزات الطبية وغير الطبية والصيانة والكهنه وشدد علي حسن معاملة المرضى وذويهم والمرور الدورى لفرق خدمة المواطنين بالمستشفيات .

مرور يومى على السلخانات والمجازر للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية في دمياط

دمياط إدارة المستشفيات السلامة والصحة المهنية الدكتور السيد عبد الجواد الدكتور محمد بدران الرعاية الحرجة الخدمة الصحية تقديم الخدمة الصحية

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