عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يهنئ أردوغان هاتفيا بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قدم الرئيس التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة، ومن جانبه أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

السيسي أردوغان الانتخابات الرئاسية التركية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئيس التركي رجب طيب الرئيس التركي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد والدفاع المدني بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

بتبصم على بياض.. فيديو يكشف تطور خطير في أزمة حسن شاكوش وزوجته

تركت رسالة غامضة.. صور تجمع بين أحمد سعد وزوجته

ترشيحاتنا

مي فاروق: تفاجئت بمكالمة عمرو مصطفى لغناء "افتكر لك ايه" ولم أوقع أي تصاريح

صبحي: رئيس وزراء البرتغال سعيد جدا بتولي فيتوريا تدريب منتخب مصر

ماذا تفعل صابونة الفحم لبشرتك؟

أحمد حلمي: هقدم فيلم مع منى زكي من تأليفي وبحضر لكتابي الثاني

المالية تفجر مفاجأة عن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه

استراتيجية جديدة وتطوير مستمر.. 6 قرارات لإعادة صناعة الغزل والنسيج إلى الواجهة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات مرعبة لدخول ثور هائج بين 200 متفرج في أستراليا

اتخطبت لمذيع شهير ... إطلالات تصدرت حورية فرغلي بسببها التريند

حقيقة ظهور شيرين عبد الوهاب بحفل جدة على كرسي

لو اتكلمت هتكلم عن عرضى.. أخر صور تجمع بين حسن شاكوش وزوجته

فيديو

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

إصابة 23 شخصا.. تفاصيل حريق مبنى جهاز 15 مايو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ