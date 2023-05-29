عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي: هقدم فيلم مع منى زكي من تأليفي وبحضر لكتابي الثاني

احمد حلمي ومني زكي
احمد حلمي ومني زكي

كشف الفنان أحمد حلمي عن انشغاله حاليا بالتحضير لكتابه الثاني بعد تجربة "28 حرف"، وذلك في تصريحات خاصة لراديو إنرجي، بعد اختياره نجما لشهر مايو.
وقال أحمد حلمي أثناء استضافته في برنامج عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنة عامر، عبر محطة راديو إنرجي، إنه يتناول في كتابه الجديد مواقف حياتية مغلفة بالخيال. 
وأعلن أحمد حلمي عن تحضيره لفيلم جديد من بطولته وزوجته منى زكي من تأليفه، مشيرا إلى أنه كاتب عملين سينمائيين، الأول اسمه "عروس وعريسة"، والثاني باسم مؤفت "وش وضهر" الذي استغرق في تحضيره وكتابته 9 سنوات.
قال أحمد حلمي في تصريحات خاصة لإنرجي، إنه يدير أعماله بنفسه، وحساباته على السوشيال ميديا يعبر من خلالها عما يرغب في الحديث عنه، مع مساعدة بسيطة من شخص آخر. 
وكشف أحمد حلمي سبب إقلاله من الحوارات الصحفية والظهور الإعلامي قائلا:" مفيش سبب إني أطلع انترفيوهات كثيرة.. طول ما مفيش حاجة جديدة هنقرف الناس ليه". 
وأشار أحمد حلمي إلى أنه تعود على استشارة نفسه في أعماله القادمة والأفكار المطروحة عليه، موضحا أن تريند ورقصة أغنية "الحركة دي"، كانت فكرته قائلا:" كنا جايبين فريق رقصات وأنا المفروض أقلدهم واخترت أسهل حركة وجه في دماغي أقول للناس يعملوها". 
وعن رأيه في شركات إدارة أعمال الفنانين التي أصبحت منتشرة بشكل كبير مؤخرا، قال أحمد حلمي إن المواهب الجديدة تحتاج لهذا النوع من التنسيق والتسويق، لكن الفنان الذي يتواجد منذ فترة طويلة وله تاريخ فني أصبح مدركا لمصلحته الفنية.

أحمد حلمى منى زكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد والدفاع المدني بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

بتبصم على بياض.. فيديو يكشف تطور خطير في أزمة حسن شاكوش وزوجته

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

موضوعات متعلقة

أحمد حلمي لإنرجي: فيلم عسل أسود من أصعب أفلامي

أحمد حلمي يكشف سبب عدم ظهوره الإعلامي بشكل متكرر

أخبار الفن| طلاق بشرى.. ومقتل فنان في ظروف غامضة.. وسر انفصال حسن شاكوش وزوجته

شاهد.. لحظة وصول شيرين عبد الوهاب لمسرح جدة

الحكم بأحقية مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين

أخبار الفن : ذكرى ميلاد جورج سيدهم.. وسر فقدان محمد محمود عبد العزيز لوزنه

محمد محمود عبد العزيز عن سبب فقدان وزنه: كنت أدخل العناية المركزة باستمرار

نسرين أمين: ولاد رزق 3 سيحقق نجاحا كبيرا وأحمد عز محترم

ترشيحاتنا

حورية فرغلي تنفي خطوبتها للمذيع نزار الفارس: عاوز يعمل تريند

قرار عاجل ضد الأم المتهمة بقتل نجلها بالشرقية

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

الحكم على مرتضى منصور في سب الخطيب.. غدا

فوائد خارقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ الأحمر؟

مي فاروق: تفاجأت بمكالمة عمرو مصطفى لغناء «افتكر لك ايه» ولم أوقع أي تصاريح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تفعل صابونة الفحم لبشرتك؟

شاهد.. لحظات مرعبة لدخول ثور هائج بين 200 متفرج في أستراليا

اتخطبت لمذيع شهير ... إطلالات تصدرت حورية فرغلي بسببها التريند

حقيقة ظهور شيرين عبد الوهاب بحفل جدة على كرسي

فيديو

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

إصابة 23 شخصا.. تفاصيل حريق مبنى جهاز 15 مايو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ