أحمد حلمي: هقدم فيلم مع منى زكي من تأليفي وبحضر لكتابي الثاني

كشف الفنان أحمد حلمي عن انشغاله حاليا بالتحضير لكتابه الثاني بعد تجربة "28 حرف"، وذلك في تصريحات خاصة لراديو إنرجي، بعد اختياره نجما لشهر مايو.

وقال أحمد حلمي أثناء استضافته في برنامج عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنة عامر، عبر محطة راديو إنرجي، إنه يتناول في كتابه الجديد مواقف حياتية مغلفة بالخيال.

وأعلن أحمد حلمي عن تحضيره لفيلم جديد من بطولته وزوجته منى زكي من تأليفه، مشيرا إلى أنه كاتب عملين سينمائيين، الأول اسمه "عروس وعريسة"، والثاني باسم مؤفت "وش وضهر" الذي استغرق في تحضيره وكتابته 9 سنوات.

قال أحمد حلمي في تصريحات خاصة لإنرجي، إنه يدير أعماله بنفسه، وحساباته على السوشيال ميديا يعبر من خلالها عما يرغب في الحديث عنه، مع مساعدة بسيطة من شخص آخر.

وكشف أحمد حلمي سبب إقلاله من الحوارات الصحفية والظهور الإعلامي قائلا:" مفيش سبب إني أطلع انترفيوهات كثيرة.. طول ما مفيش حاجة جديدة هنقرف الناس ليه".

وأشار أحمد حلمي إلى أنه تعود على استشارة نفسه في أعماله القادمة والأفكار المطروحة عليه، موضحا أن تريند ورقصة أغنية "الحركة دي"، كانت فكرته قائلا:" كنا جايبين فريق رقصات وأنا المفروض أقلدهم واخترت أسهل حركة وجه في دماغي أقول للناس يعملوها".

وعن رأيه في شركات إدارة أعمال الفنانين التي أصبحت منتشرة بشكل كبير مؤخرا، قال أحمد حلمي إن المواهب الجديدة تحتاج لهذا النوع من التنسيق والتسويق، لكن الفنان الذي يتواجد منذ فترة طويلة وله تاريخ فني أصبح مدركا لمصلحته الفنية.