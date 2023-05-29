وزير الأوقاف يكلف الشيخ أحمد الغنام بخطبة الجمعة القادمة

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ أحمد عبد المنعم علي الغنام، باحث بالإدارة المركزية لشئون الدعوة بأداء خطبة الجمعة القادمة 2 يونيه 2023م بعنوان: "احترام الكبير"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد السلطان حسن بالقاهرة.

ونشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة 2 يونيو 2023م تحت عنوان: "احترام الكبير".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.

