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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل مجندة إسرائيلية خلال تدريب عسكري وجيش الاحتلال يفتح تحقيقا

صورة المجندة الإسرائيلية
صورة المجندة الإسرائيلية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عن وفاة مجندة في قوات جيش الاحتلال خلال تدريبات داخل قاعدة عسكرية قرب القدس.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن المجندة انهارت خلال إجراء تدريبات في قاعدة عسكرية لسلاح حرس الحدود.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية إن الفرق الطبية حاولت إنعاش المجندة ولكن ذلك لم يجدي نفعا وأعلنت وفاتها.

وعقب الحادث فرض جيش الاحتلال حظر تجول فوري للتدريب في جميع أنحاء القوة.

بالإضافة إلى ذلك عين جيش الاحتلال فريق تفتيش تحت قيادة ضابط كبير للتحقيق وفحص ملابسات الحادث.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية فأن المجندة التي تدعى "مايا ألوني" البالغة من العمر 18 عامًا،  قد انضمت إلى جيش الاحتلال في مارس 2023.

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