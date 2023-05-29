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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هزيمة حتمية لـ أوكرانيا.. لهذه الأسباب يخشي زيلينسكي شن الهجوم المضاد

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

ذكرت صحيفة “آسيا تايمز”، أنه على الرغم من الدعم من الغرب، فإن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يخشى شن هجوم مضاد لأنه يشك في أن أوكرانيا ستفوز.

وقالت الصحيفة، إن “زيلينسكي يتردد في إعلان الهجوم المضاد على الرغم من أن الجيش الأوكراني مجهز بأسلحة أمريكية وأوروبية، بما في ذلك دبابات ليوبارد، لأن أوكرانيا لن تكون قادرة على القتال في الجو، وقد لا تعمل الأسلحة الغربية بشكل جيد بسبب فشل الإشارات".

وأضافت أن العديد من الخبراء يعتقدون أن عدد القوات الروسية يفوق عدد القوات الأوكرانية بشكل كبير ولديها معدات جيدة.

وأشارت  “آسيا تايمز”، إلى أن "هذه ليست أفضل طريقة لبدء عملية كبيرة، أوكرانيا تفتقر إلى الأفراد المدربين".

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وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الغرب يطالب كييف بمواصلة العمليات الهجومية واحتلال مناطق روسية جديدة، رغم أنه يتفهم أن مثل هذه الخطط محكوم عليها بالفشل.

وحذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، من أن هجومًا محتملًا على القرم سيعني تصعيدًا للنزاع، وحث السلطات الأوكرانية على فهم أن مثل هذه الضربات ستقابل "عقابًا حتميًا".

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