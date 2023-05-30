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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: استراتيجية تنمية سيناء تحقق الاستفادة من الفرص والمقومات المحفزة للاستثمار

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يزور سيناء

قال اللواء هشام آمنة  ،وزير التنمية المحلية،  أن استراتيجية تنمية شمال سيناء تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الفرص والمقومات المحفزة للاستثمار والميزات النسبية بالمحافظة، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية خلال السنوات الماضية بمختلف المناطق .

٣١ مليار جنيه


وأضاف وزير التنمية المحلية ،أثناء زيارته إلى سيناء، أن حجم المشروعات التى نفذتها الدولة فى محافظة شمال سيناء منذ عام 2014 وحتى 2022 ، بلغت حوالي 31 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 904 مشروعات فى مختلف القطاعات الخدمية ، وعلى رأسها : التنمية المحلية والتربية والتعليم والإسكان والصحة والشباب والرياضة والتعليم العالى .

وأضاف  وزير التنمية المحلية، أنه جارٍ تنفيذ نحو  262 مشروعا فى عدد كبير من المجالات البنية الأساسية  والخدمات ، وذلك بتكلفة تصل الى حوالى 58 مليار جنيه.

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رئيس مدينة الحسنة في شمال سيناء يتابع تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية بالقرى


 

سيناء استراتيجية المقومات الاستثمار تنمية

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