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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل: مخطط أحمال الأهلي يستحق الإشادة.. وأتمنى العمل بقطاع الناشئين لدعمه بخبراتي

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن فريق سيراميكا كليوباترا لعب بشكل دفاعي قوي في لقاء الأهلي، مشيرا إلى أن بيرسي تاو دخل كثيرا للعمق من أجل فتح الطريق أمام محمد هاني في الجبهة اليمني، ولكن هاني لم يقدم الأداء الهجومي الأفضل.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "معظم فرق الدوري المصري تلعب بشكل دفاعي عقيم، أمام الأهلي، وطالما سيخسرون في النهاية كان عليهم الخروج للهجوم بدلا من الطرق الدفاعية البحتة التي يلجأون إليها، ولم يكن ظهورهم مكثف سوى في اللحظات الأخيرة وتألق مصطفى شوبير بشكل رائع".

وأضاف: "الأهلي في الموسم الماضي خسر نهائي افريقيا قبل السفر إلى المغرب، وحالة الفريق حاليا جيدة للغاية، خصوصا في خط الوسط، والفريق يستعيد الاستحواذ بشكل سريع وهو ما يساعده في المباريات الاخيرة من أجل تحقيق الفوز، ويجب الاشادة بالمعد البدني".

وواصل: "هناك إعداد بدني جيد للاعبين، وتلافي الفريق الإصابات الكثيرة التي كانت تضرب اللاعبين في هذا التوقيت كل موسم، ولذلك يجب الإشادة بمخطط الأحمال الذي يتولى المسئولية حاليا في الأهلي".

وزاد: "نادر قمر الدولة، يذهب بتوصية إلى بعض المباريات في الدرجة الثانية، وهو ليس حكم دولي وأخطائه كثيرة في الفترة الأخيرة، ويجب التحقيق معه عما يحدث، لأنه (بوظ ماتشات في القسم الثاني) ولا أعرفه شخصيا، ولكن وصلني ما يقوم به خلال وجوده في المباريات وإذا لم نستطع الاستفادة من الـvar فالغائه افضل".

وأشاد عبدالجليل باختيار بدر رجب واحمد ناجي للعمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، مؤكدا أن لديهم خبرات كبيرة، في العمل الفني وهم مكسب كبير للنادي.

وأكد: "أتمنى العمل في  الأهلي لافادة النادي، صنعت قطاع الناشئين في مصر المقاصة، واتمنى أن أخدم القلعة الحمراء وان يتم الاستفادة من خبراتي، ولم يتم دعوتي لأي حدث داخل النادي، ورغم انني عضوا بالنادي فلا أدخل كثيرًا حتى لا يقولون أنني أريد العمل في الأهلي".

وختم: "توقعاتي.. الزمالك سيتعادل مع طلائع الجيش 1-1".

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