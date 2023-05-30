نوعان من الطعام يحسنان صحة القلب والشرايين والدماغ

مما لاشك فيه أن هناك بعض الأطعمة تكون مفيدة لوظائف معينة في الجسم، ويكون تأثيرها إيجابي في تحسين الصحة العامة للجسم ومن هذه الأطعمة الشيكولاتة والتوت فهمت يعطيان الصحة والحيوية للقلب والشرايين والدماغ؛ حيث تتربع الشوكولاتة على عرش الحلويات التي تتمتع بكثير من الفوائد لحماية صحة القلب والشرايين، فضلا على أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض ، وكذلك التوت فهو مفيد للقلب والشرايين .. نستعرض في هذا التقرير فوائد تناول الشيكولاته والتوت علي الصحة وققا لموقع Healthline



فوائد مذهلة للتوت

⁃ كشفت دراسة طبية جديدة عن أن التوت مفيد للقلب والشرايين ، ويعد التوت أحد أنواع الفواكه التي تحتوي على العديد من العناصر، الفيتامينات، المعادن، مضادات الأكسدة الهامة لجسم الإنسان، وأحد الفوائد المتعددة للتوت هي الحماية من التعرض لأمراض القلب والشرايين

⁃ يحتوي التوت على أعلى نسبة تركيز من فلافونويد، كما يعمل كمضاد للتأكسد ويدمر الجذور الحرّة، التي تعد أحد أسباب أمراض القلب.

⁃ التوت هو مصدر آخر غني بالعناصر الغذائية، ويساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ والالتهابات.

⁃ يحتوي التوت على الأنثوسيانين، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على الإجهاد التأكسدي إلى الحد الأدنى.



⁃ جميع أنواع التوت تحتوي على مغذيات صحية للقلب، إلا أن كثيرًا من الأبحاث تشير إلى فعالية التوت الأزرق في مكافحة أمراض القلب.

⁃ وجدت دراسة أجرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول كوب واحد فقط من التوت الأزرق يوميًّا لمدة 6 أشهر، يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15%.

فوائد الشيكولاته

⁃ الشوكولاتة تحمي من الأمراض القلبية المختلفة وقد أثبتت دراسة نشرت في مجلة Clinical Nutrition أن تناول الشوكولاتة الداكنة بشكل منتظم أكثر من 5 مرات في الأسبوع يساعد على التقليل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 57%.

⁃ الشوكولاتة غنية بمادة الفلافونويد التي تساعد على التقليل من خطر السكتة الدماغية، كما تساعد الشوكولاتة الغامقة على تقلل نسبة الكوليسترول السيء بالدم بفضل المركبات الموجودة بها.

⁃ الشوكولاتة يتم استخراجها من الكاكاو والذي يحتوي على مادة الفلافونويد التي تساعد على تعزيز الدماغ وتحسين الوظائف الإدراكية خاصة لدى كبار السن مما يحميهم من التعرض إلى مرض الزهايمر.

- وتحتوي الشوكولاتة الخام على الكافيين الذي يعتبر من المواد المنشطة التي تساعد على تحسين وظائف الدماغ.