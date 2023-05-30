عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوعان من الطعام يحسنان صحة القلب والشرايين والدماغ

القلب
القلب

مما لاشك فيه أن هناك بعض الأطعمة تكون مفيدة لوظائف معينة في الجسم، ويكون تأثيرها إيجابي في تحسين الصحة العامة للجسم ومن هذه الأطعمة الشيكولاتة والتوت فهمت يعطيان الصحة والحيوية للقلب والشرايين والدماغ؛ حيث تتربع الشوكولاتة على عرش الحلويات التي تتمتع بكثير من الفوائد لحماية صحة القلب والشرايين، فضلا على أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض ، وكذلك التوت فهو مفيد للقلب والشرايين .. نستعرض في هذا التقرير فوائد  تناول الشيكولاته والتوت علي الصحة وققا لموقع Healthline


فوائد مذهلة للتوت

⁃ كشفت دراسة طبية جديدة عن أن التوت مفيد للقلب والشرايين ، ويعد التوت أحد أنواع الفواكه التي تحتوي على العديد من العناصر، الفيتامينات، المعادن، مضادات الأكسدة الهامة لجسم الإنسان، وأحد الفوائد المتعددة للتوت هي الحماية من التعرض لأمراض القلب والشرايين

⁃ يحتوي التوت على أعلى نسبة تركيز من فلافونويد، كما يعمل كمضاد للتأكسد ويدمر الجذور الحرّة، التي تعد أحد أسباب أمراض القلب.
⁃ التوت هو مصدر آخر غني بالعناصر الغذائية، ويساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ والالتهابات.

⁃ يحتوي التوت على الأنثوسيانين، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على الإجهاد التأكسدي إلى الحد الأدنى.


⁃ جميع أنواع التوت تحتوي على مغذيات صحية للقلب، إلا أن كثيرًا من الأبحاث تشير إلى فعالية التوت الأزرق في مكافحة أمراض القلب.

⁃ وجدت دراسة أجرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية  أن تناول كوب واحد فقط من التوت الأزرق يوميًّا لمدة 6 أشهر، يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15%.

فوائد الشيكولاته

⁃ الشوكولاتة تحمي من الأمراض القلبية المختلفة وقد أثبتت دراسة نشرت في مجلة Clinical Nutrition أن تناول الشوكولاتة الداكنة بشكل منتظم أكثر من 5 مرات في الأسبوع يساعد على التقليل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 57%.

⁃ الشوكولاتة غنية بمادة الفلافونويد التي تساعد على التقليل من خطر السكتة الدماغية، كما تساعد الشوكولاتة الغامقة على تقلل نسبة الكوليسترول السيء بالدم بفضل المركبات الموجودة بها.

⁃ الشوكولاتة يتم استخراجها من الكاكاو والذي يحتوي على مادة الفلافونويد التي تساعد على تعزيز الدماغ وتحسين الوظائف الإدراكية خاصة لدى كبار السن مما يحميهم من التعرض إلى مرض الزهايمر.

- وتحتوي الشوكولاتة الخام على الكافيين الذي يعتبر من المواد المنشطة التي تساعد على تحسين وظائف الدماغ.

الالتهابات الشوكولاتة الداكنة الشوكولاته الغامقة الشوكولاتة الصحة العامة الشيكولاته الكوليسترول السيئ القلب والشرايين مستويات الكوليسترول ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تحقق المستحيل وردد أفضل 310 أدعية مستجابة

مسلسلات رمضان 2023 الحلقة 14.. التخلص من الجناح العسكري للإرهابيين في الكتيبة 101.. وقتل خالد الصاوي في سره الباتع

لن تصدق.. ماذا يحدث للقلب عند تناول الجوز

وصول فريق معهد القلب للكشف على المرضى بمستشفى العريش العام

احذر تناول هذا المشروب في رمضان | كوارث لمرضي القلب والسكر

استعرض قضايا المنطقة.. البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي

ترشيحاتنا

الدولار يضرب بقوة.. مستوى قياسي لـ الليرة التركية أمام العملة الأمريكية

بتمويل حكومي| التضامن تزف خبرا سارا لهذه الفئة من المواطنين

عيد الأضحى 2023 .. موعد صيام العشر من ذي الحجة ووقفة عرفات

اتهمته بالتحرش وادعى خطوبتها.. قضية الإعلامى المثير للجدل مع رانيا يوسف وحورية فرغلى

بفارق 5 درجات.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام القادمة

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره أمام طلائع الجيش في الدوري.. الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في تجربة غير مألوفة.. مطعم يقدم كائن غريب مرعب ومخيف

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

محدش هيرضي يحبني.. نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما

فيديو

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ