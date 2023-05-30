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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمين عام بنك التنمية الإفريقي يشيد بتنظيم اجتماعاته بشرم الشيخ

فودة خلال لقاءه مع
فودة خلال لقاءه مع بنوك افريقيا

أشاد  فنسنت اوبيزينونو الأمين العام لبنك التنميه الإفريقي بنجاح التنظيم بمدينة شرم الشيخ وذلك قبل مغادرته مطار شرم الشيخ وكان في وداعه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.  

وقدم الأمين العام  الشكر إلى مصر وقيادتها السياسية على حسن تنظيم الاجتماعات السنوية  لبنك التنمية الإفريقي والذي عقد بمركز المؤتمرات الدوليه بمدينه شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بحضور رفيع المستوى من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 81 دولة وحوالي 4000 مشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية  في الفتره من 22 الى 26 مايو الجاري ،
 وقدم الشكر  للواء  خالد فوده محافظ جنوب سيناء علي حسن الاستقبال  وكرم الضيافة  والذي ساهم بدور رئيسي في نجاح الاجتماعات السنوية لبنك التنميه الافريقي على ارض مدينه شرم الشيخ الخضراء الجميله التي اصبحت ايقونه نجاح للملتقيات العالميه،
وقدم محافظ جنوب سيناء التهنئة للامين العام على نجاح فعاليات الملتقى مؤكدا على ان مدينه شرم الشيخ على استعداد دائم لتنظيم واستضافه كافة الفاعليات والمؤتمرات الدوليه والاقليميه بما تملكه من امكانات هائله وقدرات عاليه المستوى ،
وافاد الامين العام ان مجموعه البنك الافريقي تفكر جديا في عقد اجتماعات دوريه بشرم الشيخ على مستوى الحكومات دون المركزيه والحكومات المحليه لتبادل الخبرات و الاستفاده من نجاحات مدينه شرم الشيخ الرائده في استضافه المؤتمرات العالميه.

رؤساء بنوك افريقيا

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شرم الشيخ بنك التنمية الأفريقي يشيد بنجاح التنظيم اللواء خالد فودة امين عام البنك

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