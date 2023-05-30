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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 15 شخصًا  صباح اليوم ، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد بالقرب من كارتة كوم أبو خلاد بدائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالقرب من كارتة كوم أبو خلاد بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد، أسفر عن إصابة 15 شخصا.

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على الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف  بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي، وجار إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

الفنون التطبيقية العلاج اللازم محافظة بني سويف مشروعات تنموية مستشفى بني سويف الجامعي وقوع حادث انقلاب سيارة

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