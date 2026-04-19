الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صلاح يعادل رقم جيرارد في ديربي ميرسيسايد.. ويقترب من الانفراد بالصدارة

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

نجح النجم المصري محمد صلاح في افتتاح التسجيل لصالح ليفربول أمام إيفرتون، بعدما أحرز هدفًا رائعًا في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بتسديدة متقنة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى أصحاب الأرض، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى 9 أهداف في ديربي ميرسيسايد، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، في صدارة هدافي مواجهات الفريقين عبر تاريخ المسابقة.

وبات النجم المصري على بُعد هدف واحد فقط من الانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين للديربي، وهو ما يمنحه فرصة ذهبية لكتابة اسمه منفردًا في سجلات المواجهة الأشهر في إنجلترا.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا لصلاح، إذ يخوض ديربي ميرسيسايد الأخير له بقميص ليفربول، بعد إعلان رحيله رسميًا بنهاية الموسم الجاري، ما يضفي مزيدًا من الأهمية على ظهوره في هذه المواجهة.

ودخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 52 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الثامن بـ47 نقطة، ما يظهر تقاربًا واضحًا في المستوى، ويمنح الديربي أهمية مضاعفة في سباق التأهل للمنافسات الأوروبية.

ويأمل الفريق في استعادة نغمة الانتصارات بعد فترة من النتائج غير المستقرة، حيث حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات، في وقت يدخل فيه إيفرتون المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة نتائج إيجابية كان أبرزها الفوز على نيوكاسل يونايتد، إلى جانب تفوقه في مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

