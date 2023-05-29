مجلس جامعة بني سويف يوافق على مقترحات الفنون التطبيقية لتنظيم عدد من الفاعليات

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 221، على مقترحات كلية الفنون التطبيقية بتنظيم عدد من الفاعليات، منها تنظيم معرض للتصوير الفوتوغرافي لعام 2023 للفرقة الإعدادي بقاعة القبة بالكلية، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



كما وافق المجلس أيضاً على تدشين مبادرة احترام التعدديه والتنوع الثقافي والاجتماعي وترسيخ دعم قيم المواطنة بحرم الكلية، بمشاركة مجموعة من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، بالإضافة إلى عقد ندوة حول المعايير الدولية لإنشاء الصالات الرياضية بكلية التربية الرياضية بالتعاون مع الهيئة الهندسية لصالة الألعاب الرياضية بالقرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية.