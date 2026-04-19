قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدير المنافسات بالاتحاد الدولي للسلاح: مصر تواصل التميز في استضافة البطولات العالمية

زياد فرياني
زياد فرياني
محمد سمير

أشاد زياد فرياني، مدير المنافسات بالاتحاد الدولي، بالتنظيم المميز لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش، المقامة على صالة ستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل، مؤكدًا أن مصر تواصل تقديم نموذج يحتذى به في استضافة البطولات الكبرى.

وأوضح فرياني أن الاتحاد المصري للسلاح اعتاد الظهور بأعلى مستويات التنظيم والأداء، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية، مشيرًا إلى الدقة الكبيرة في تنفيذ كافة التفاصيل، وهو ما ينعكس بشكل واضح على نجاح البطولة.

وأضاف قائلًا:" المنافسات تسير وفق التوقعات، في ظل المشاركة الكبيرة من مختلف الدول، وامتلاك مصر للأدوات والكفاءات الفنية يسهم بشكل مباشر في خروج البطولة بصورة مميزة واتوقع أن تكون من أفضل البطولات على مستوى العالم".

وأشار إلى أن أي ملاحظات يتم التعامل معها بشكل فوري، في ظل التعاون الكبير بين جميع القائمين على الحدث، وسرعة الاستجابة والدقة في التنفيذ، وهو ما يعزز من جودة التنظيم.

وتابع فرياني قائلًا :"سبق لي حضور بطولات في مصر، من بينها بطولات أُقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة، وكانت على مستوى متميز أيضًا، إلا أني يفضل إقامة المنافسات في ستاد القاهرة لقربه من وسط المدينة، رغم أن التنظيم في العاصمة كان ممتازًا، مع اعتبار بُعد المسافة عاملًا مؤثرًا، واتوقع أن يتحسن الأمر مع مرور الوقت".

وأكد أن دوره كمدير للمنافسات يتمثل في ضمان خروج جميع بطولات الاتحاد الدولي بنفس المستوى من الجودة والقوة، بما يحافظ على صورة اللعبة عالميًا.

وعن تأجيل موعد البطولة بسبب بعض الظروف العالمية، أكد أن ذلك لم يؤثر على عدد المشاركين، بل جاء القرار لضمان تحقيق أفضل مستوى من التنظيم، مشيرًا إلى أن البطولة تشهد مشاركة كبيرة، وتُعد إحدى أهم الجولات على مستوى العالم، خاصة أنها من آخر البطولات قبل بطولة العالم، ما يدفع اللاعبين للمشاركة من أجل تحسين تصنيفهم الدولي.

واختتم فرياني تصريحاته بالإشادة بالمصري عبدالمنعم الحسيني، رئيس الاتحاد الدولي، مؤكدًا أنه تجمعه به علاقة قوية من العمل المشترك في العديد من البطولات، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد نقلة نوعية في ظل قيادته، بفضل ما يقدمه من أفكار جديدة ورؤية متطورة، معربًا عن ثقته في السير بالاتحاد نحو الطريق الصحيح خلال المرحلة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

عداد الكهرباء الكودي

الكهرباء ترد على زيادة سعر الشريحة الموحدة للعداد الكودي

ترشيحاتنا

سلة الزمالك

عضو بمجلس الزمالك: فريق الكرة يسير بثبات.. والجمهور سر عودة كأس مصر للسلة

أيمن الغباشي

أيمن الغباشي: فخور بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا.. وأرحب بالعودة للدوري المصري

حسين لبيب

شبانة: أدعو حسام المندوه للتعلم من حسين لبيب

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد