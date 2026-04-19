مدير المنافسات بالاتحاد الدولي للسلاح: مصر تواصل التميز في استضافة البطولات العالمية

أشاد زياد فرياني، مدير المنافسات بالاتحاد الدولي، بالتنظيم المميز لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش، المقامة على صالة ستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل، مؤكدًا أن مصر تواصل تقديم نموذج يحتذى به في استضافة البطولات الكبرى.

وأوضح فرياني أن الاتحاد المصري للسلاح اعتاد الظهور بأعلى مستويات التنظيم والأداء، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية، مشيرًا إلى الدقة الكبيرة في تنفيذ كافة التفاصيل، وهو ما ينعكس بشكل واضح على نجاح البطولة.

وأضاف قائلًا:" المنافسات تسير وفق التوقعات، في ظل المشاركة الكبيرة من مختلف الدول، وامتلاك مصر للأدوات والكفاءات الفنية يسهم بشكل مباشر في خروج البطولة بصورة مميزة واتوقع أن تكون من أفضل البطولات على مستوى العالم".

وأشار إلى أن أي ملاحظات يتم التعامل معها بشكل فوري، في ظل التعاون الكبير بين جميع القائمين على الحدث، وسرعة الاستجابة والدقة في التنفيذ، وهو ما يعزز من جودة التنظيم.

وتابع فرياني قائلًا :"سبق لي حضور بطولات في مصر، من بينها بطولات أُقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة، وكانت على مستوى متميز أيضًا، إلا أني يفضل إقامة المنافسات في ستاد القاهرة لقربه من وسط المدينة، رغم أن التنظيم في العاصمة كان ممتازًا، مع اعتبار بُعد المسافة عاملًا مؤثرًا، واتوقع أن يتحسن الأمر مع مرور الوقت".

وأكد أن دوره كمدير للمنافسات يتمثل في ضمان خروج جميع بطولات الاتحاد الدولي بنفس المستوى من الجودة والقوة، بما يحافظ على صورة اللعبة عالميًا.

وعن تأجيل موعد البطولة بسبب بعض الظروف العالمية، أكد أن ذلك لم يؤثر على عدد المشاركين، بل جاء القرار لضمان تحقيق أفضل مستوى من التنظيم، مشيرًا إلى أن البطولة تشهد مشاركة كبيرة، وتُعد إحدى أهم الجولات على مستوى العالم، خاصة أنها من آخر البطولات قبل بطولة العالم، ما يدفع اللاعبين للمشاركة من أجل تحسين تصنيفهم الدولي.

واختتم فرياني تصريحاته بالإشادة بالمصري عبدالمنعم الحسيني، رئيس الاتحاد الدولي، مؤكدًا أنه تجمعه به علاقة قوية من العمل المشترك في العديد من البطولات، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد نقلة نوعية في ظل قيادته، بفضل ما يقدمه من أفكار جديدة ورؤية متطورة، معربًا عن ثقته في السير بالاتحاد نحو الطريق الصحيح خلال المرحلة المقبلة.