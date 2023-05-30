في تجربة غير مألوفة.. مطعم يقدم كائن غريب مرعب ومخيف

يبدو أن هذه التجربة الغريبة والمبتكرة التي قدمها مطعم في تايوان، تتمثل في إضافة فصيلة من القشريات المعروفة باسم "الأيزوبود" إلى طبق الطعام.

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن الأيزوبود هي فصيلة من القشريات الصغيرة ذات اللون الأحمر الداكن، وتعد من الأطعمة الشعبية في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث يتم تناولها عادةً نيئة أو مطهية بطرق مختلفة.

الأيزوبود

وأوضح شمس، أنه يمكن أن يتم تحضير الأيزوبود بعدة طرق، بما في ذلك القلي والطهي والشواء، ويتم تقديمها عادةً مع صلصة الصويا أو الخل أو الزنجبيل، وهي تحظى بشعبية كبيرة بين محبي المأكولات البحرية.

جدير بالذكر أن تناول الأيزوبود ليس من الأطعمة المألوفة في بعض الثقافات، وبالتالي فإن تقديمها كجزء من وجبة طعام يمكن أن يكون مثيراً للاهتمام والفضول ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن تناول الأيزوبود يحمل بعض المخاطر الصحية، حيث يمكن أن تحتوي على مواد سامة إذا لم يتم تحضيرها بشكل صحيح، لذلك ينصح دائماً بالحذر عند تناول الأيزوبود، والحرص على شرائها من مصدر موثوق به.

الأيزوبود

ونصح خبير التغذية، بتجنب تناول أي نوع من الأسماك أو الحيوانات البحرية إذا كان مصدرها غير موثوق به، أو إذا كانت تحتوي على مستويات عالية من الملوثات البيئية مثل الزئبق والبولي كلورينات العضوية كما ينصح بالتحدث مع الطبيب إذا كان لديك أي حساسية أو قلق بشأن تناول أي نوع من الأسماك أو الحيوانات البحرية.