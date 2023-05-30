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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة ضم النادي الأهلي لحارس مرمى في الموسم المقبل

النادي الأهلي
النادي الأهلي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن حقيقة ضم النادي الأهلي لحارس مرمي جديد في الموسم القادم، عبر حسابه الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “خاص.. الأهلي يتراجع عن ضم حارس مرمى للفريق الموسم المقبل والاكتفاء بالثلاثي الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير”.

الأهلي يتخطى سيراميكا كليوباترا بصعوبة

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات المؤجلة من الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة اللاعب حسين الشحات نجم الأهلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد لغط كبير حول الكرة وتم استدعاء ال VAR وتم احتساب الهدف.

أحمد حسن النادي الأهلي الأهلى مصطفى شوبير الشناوي علي لطفي

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