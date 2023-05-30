صحف السعودية| السيسي وأردوغان يقرران استئناف العلاقات الدبلوماسية.. واتفاق على تمديد هدنة السودان

مصر وتركيا تقرران تبادل السفراء

الجيش الإسرائيلي ينفّذ اقتحامات في نابلس وطولكرم... ويستعد لهدم منزلين

تحرير المطيري وتوقيف خاطفيه في لبنان.. بخاري: نشكر الجيش وقوى الأمن

«ليلة المسيّرات»... غارات متبادلة تستهدف موسكو وكييف

إلزام الوزارات والهيئات بالسماح للمواطنين للوصول لنفقاتها ومشترياتها

تناولت الصحف السعودية عدد من الموضوعات منها العلاقات المصرية التركية، والافراج عن المختطف السعودي في لبنان، وموضوعات أخرى.

نقلت صحيفة الشرق الأوسط، ما قالته الرئاسة المصرية، (الاثنين)، من إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قررا البدء الفوري لترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، أن الرئيس السيسي وإردوغان أكدا، خلال اتصال هاتفي، «عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين»، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

وأشار البيان إلى أن الرئيس السيسي هنأ إردوغان خلال الاتصال بفوزه في الانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

وفيما بات يُعرف بـ«دبلوماسية الزلزال»، أعلنت مصر تضامنها مع تركيا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير (شباط) الماضي.



وذكرت الصحيفة، أعلن الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء عن تحرير المواطن السعودي المختطف والقبض على الفاعلين.

وذكر الجيش في حسابه الرسمي على «تويتر» أن دورية من مديرية المخابرات حررت المواطن السعودي المخطوف مشاري المطيري «بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية».

وكان تلفزيون محلي قد نقل عن قائد الجيش جوزف عون قوله إن الجيش تمكن من تحرير المواطن السعودي والقبض على خاطفيه.

وذكرت قناة «إم.تي.في» اللبنانية أن المواطن السعودي «بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل».

وعلّق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قائلاً ان بلاده حريصة على منع أي تهديد يطال العرب فيها ومنع استخدام أراضيها منطلقا لأي عمل يهدد أمن الدول العربية.

واختُطِف المواطن السعودي في العاصمة اللبنانية بيروت بعد منتصف ليل السبت من قِبل مجهولين طالبوا بفدية 400 ألف دولار، وتوعدهم وزير الداخلية بسام مولوي بعقاب قاسٍ.

وأوضحت السفارة السعودية في بيروت، أنها تلقت بلاغاً من ذوي المواطن الذي فُقد الاتصال به فجر الأحد، وتتواصل مع السلطات اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفائه.

ووصف مصدر دبلوماسي سعودي في بيروت حادثة اختطاف المواطن الذي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية بـ«الخطيرة جداً»، مشيراً إلى أن السفارة تتابع الموضوع من كثب مع السلطات اللبنانية المختصة.



وتضاربت المعلومات حول موقع الحادثة؛ إذ أشارت تقارير أولية إلى أن الخطف تم على طريق مطار بيروت، بينما قالت مصادر أمنية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الحادثة وقعت في وسط العاصمة.

ولفتت قناة «الإخبارية» السعودية إلى أنه اختُطِف عند خروجه من أحد المطاعم في منطقة «زيتونة باي»، مبيّنة أن خاطفيه ترصدوا له بسيارتين وتنكروا بلباس عسكري، واقتادوه مع سيارته إلى الضاحية الجنوبية، معقل «حزب الله».

وذكرت الصحيفة، تعرضت العاصمة الروسية موسكو، فجر اليوم (الثلاثاء)، لهجوم نادر، بمسيرات تسبب بأضرار «طفيفة» في أبنية من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا فيما قتل شخص ليلة أمس في كييف بهجوم روسي جديد استهدف بعدد كبير من المسيّرات العاصمة الأوكرانية.

وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عبر «تلغرام»: «هذا الصباح فجرا تسبب هجوم بمسيرات بأضرار طفيفة في أبنية عدة. وقد انتشرت كل أجهزة الطوارئ في المدينة في المكان (..) ولم تسجل إصابات خطرة حتى الآن». استهدفت موسكو ومنطقتها الواقعتان على بعد أكثر من ألف كيلومتر عن اوكرانيا، حتى الآن بهجمات مسيرات قليلة جدا منذ بدء النزاع في حين كثرت الهجمات كهذه في مناطق روسية أخرى.وأظهرت لقطات نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي آثار دخان في الجو. وظهرت في أخرى نافذة محطمة في أحد المباني.



وأتى الهجوم على موسكو، بعد هجوم آخر بمسيرات روسية طال العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل وأسفر عن سقوط قتيل على الأقل على ما قال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.



وذكرت الصحيفة،أعلنت السعودية والولايات المتحدة، الاثنين، في بيان مشترك، التمديد 5 أيام لهدنة في السودان، بدأت نظرياً قبل أسبوع، ولكن لم يتم الالتزام بها على الأرض، وذلك «للسماح ببذل جهود إنسانية إضافية».

ومنذ 15 أبريل (نيسان)، أسفر النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل المئات ونزوح 1.4 مليون شخص داخلياً، ولجوء نحو 350 ألفاً آخرين إلى دول الجوار.

ووفق بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (إيه سي إل إي دي)، بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك 1800 شخص، سقط معظمهم في العاصمة وفي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وأكدت الأمم المتحدة، الاثنين، أن سكان السودان من بين الأكثر حاجة في العالم في الوقت الحالي إلى اهتمام «عاجل» لتفادي انعدام الأمن الغذائي. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، في تقرير مشترك، إنه «جرى رفع مستوى القلق في السودان وهايتي ومنطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي) إلى أعلى درجة» من حيث توافر الأغذية للسكان.

لفتت الصحيفة، إلى إنه قد أفادت مصادر محلية اليوم (الثلاثاء)، بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ الليلة الماضية، عمليات اقتحام في مدينة نابلس ومخيم عسكر القريب منها، بالإضافة لعملية أخرى في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأبلغت المصادر «وكالة أنباء العالم العربي» بأن قوات إسرائيلية داهمت منزلي فلسطينيين في عسكر ونابلس، تتهمهما إسرائيل بتنفيذ عمليات. وأخذت القوات خلال المداهمة قياسات داخل المنزلين، وهو إجراء تتبعه السلطات الإسرائيلية عادة قبل تنفيذ عمليات الهدم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن المنزل الذي داهمته القوات وأخذت قياساته في مخيم عسكر يعود لفلسطيني متهم بتنفيذ عملية حاجز الحمرا في أبريل (نيسان) الماضي، التي قُتل فيها 3 مستوطنين.

أما المنزل الآخر، وفق بيان الجيش، فيعود لفلسطيني آخر متهم بتنفيذ عملية قُتل فيها إسرائيلي العام الماضي.

قالت صحيفة عكاظ، ألزمت هيئة الحكومة الرقمية الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية، بالسماح للمواطنين بالوصول إلى بيانات نفقاتها الحالية والسابقة وإتاحتها على القنوات الرقمية وتوفير المعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية المُستقبلية والحالية بما في ذلك المعلومات المُتعلقة بنتائج المشتريات، إلى جانب التفاصيل الكاملة المتعلقة بالعقود كبيانات المُستفيد واسم ونوع وقيمة العقد من خلال بوابة المشتريات المُخصصة الوطنية «اعتماد»، على أن تكون البيانات المتعلقة بالمُشتريات الحكومية متوفّرة على موقع البيانات المفتوحة الخاص بالجهة والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة.

وجاء الإلزام، ضمن مسودة ضوابط المشاركة الإلكترونية (اطلعت «عكاظ» على بنودها)، التي تهدف لتعزيز المشاركة النشطة وتفاعل الجهات الحكومية مع المستفيدين من خلال تحقيق تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية ودعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال وممثلي القطاع غير الربحي، ورفع مستوى المشاركة والتفاعل بين الجهات الحكومية والمستفيدين وتمكين الجهات الحكومية من التعامل بفاعلية مع المستفيدين، وزيادة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية. وتشجيع ودعم تبني آليات المشاركة الإلكترونية لتحسين السياسات العامة والخدمات الرقمية وضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها وتعزيز انفتاح الجهات الحكومية على البناء التعاوني للسياسات العامة.

ذكرت عكاظ، تمكن الجيش اللبناني من إنهاء عملية خطف المواطن السعودي مشاري المطيري التي وقعت قبل أيام في لبنان بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، وتوقيف عدد من المتورطين. وفي هذا الإطار، قال قائد الجيش العماد جوزف عون: «تمكنت مديرية المخابرات في قيادة الجيش من تحرير المخطوف السعودي وتوقيف خاطفيه».

فيما جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيده الإصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان.

وقال: إن عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير، ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للإفراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف.

وتوجه السفير السعودي وليد البخاري بالشكر إلى قيادة الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات، وثمّن تعاون جميع القوى وعلى رأسهم وزير الداخلية وقائد الجيش.

ذكرت صحيفة الرياض، أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تناول العلاقات الثنائية وسُبل تدعيم أواصر التعاون المشترك بين البلدين.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في تصريح له يوم الاثنين، أن الرئيس السيسي قدّم خلال الاتصال التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف أن الرئيسين قررا في ذلك الإطار البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

نجحت المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية، التي أعلن عن إطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الشهر الماضي، باستقطاب استثمارات تعدت قيمتها 47 مليار ريال سعودي عبر قطاعات حيوية شملت القطاع البحري والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة. في حين وصل إجمالي حجم الاستثمارات الإضافية الجاري تنفيذها إلى أكثر من 116 مليار ريال سعودي.

جاء هذا الإعلان على هامش منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية، الذي نظمته هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالشراكة مع البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، في فندق ريتز كارلتون الرياض.