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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مشروع المجلس الأعلى للتعليم يعكس إرادة القيادة السياسية في تطوير المنظومة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكدت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب الذي تقدمت به الحكومة لإدارة الحوار الوطني جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا أن المجلس يستهدف توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه و تحقيق التكامل بينها.

وأضافت النائبة صبورة السيد، في بيان لها، أن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريبجاء لربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، مؤكدة أن المجلس سيكون منصة جيدة لتطوير المنظومة التعليمية وإحراز تقدم ملموس في المسيرة التعليمية.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن عقد جلسة خاصة بلجنة التعليم بالحوار الوطني لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة للحوار الوطني حول مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يعكس الإرادة الجادة من كافة الأطراف بالدولة لإحراز تقدم ملموس في مسيرة إصلاح العملية التعليمية.

وتابعت النائبة صبورة السيد: الحوار الوطني فرصة حقيقية لعرض وتبادل ومناقشة رؤى وقضايا تهم جميع فئات الشعب، معقبة:"المجلس سيساهم في رسم خطة تنفيذية لتطوير العملية التعليمية من أجل النهوض بالوطن باعتبار أن التعليم ركن أساسي لنهوض أي دولة"

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