الساحر معنا.. أستون فيلا يجدد عقد مورجان روجرز حتى 2031

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الإثنين، تجديد عقد نجمه مورجان روجرز حتى 2031.

ونشر حساب النادي على موقع “إكس” صورة من تجديد عقد روجرز وعلق: "الساحر معنا حتى 2031.

روجرز يخطف الأضواء سريعا

وانضم روجرز إلى أستون فيلا في فبراير 2024 قادمًا من ميدلسبره وأصبح عنصراً أساسيًا في فريق أوناي إيمري، وخاض أول مباراة دولية له مع منتخب إنجلترا الأول في نوفمبر 2024.

الأداء المذهل الذي قدمه الموسم الماضي أدى إلى تصويت زملائه له في جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

ويحتل أستون فيلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.