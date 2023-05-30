عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معيط: آفاق واعدة للتعاون الإنمائي بين مصر وتجمع «البريكس»

صدى البلد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أن مصر تتطلع بانضمامها لبنك التنمية الجديد، إلى آفاق واعدة للتعاون الإنمائي وعقد الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول تجمع « بريكس»، على نحو يسهم في  تعزيز جهود التضامن الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، ذات التأثير بالغ القسوة على البلدان النامية، الذي امتد للاحتياجات الأساسية من الغذاء والوقود، حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات نتيجة للاضطراب الحاد في سلاسل الامداد والتموين، لافتًا إلى ضرورة تبني شركاء التنمية الدوليين لبرامج أكثر ملاءمة للظروف الاستثنائية العالمية؛ بما يضمن تعزيز قدرات الاقتصادات الناشئة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، دون فرض أعباء تمويلية ضخمة لم تعد تستطيع النامية تحملها حيث بات الوصول للأسواق الدولية للحصول على التمويل أمرًا بالغ الصعوبة، وأكثر تكلفة.

وأضاف في اجتماع مجلس محافظي البنك، بالصين، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع البنك، الذي يمتلك قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة، على نحو ينعكس في محفظة أكثر تحفيزًا للنمو الأخضر، ودعمًا للمسار التنموي في مصر بمختلف المجالات، خاصة البنية التحتية وقطاع الطاقة والنقل والمواصلات؛ بما يتسق مع «رؤية مصر ٢٠٣٠»، مؤكدًا أن مصر حليفًا مهمًا للبنك في مختلف أنشطته، وفي الوقت نفسه تسعى إلى أن يكون البنك شريكًا مهمًا في التعاون التنموي متعدد الأطراف.

أشار الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إلى أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل في ظل التحديات العالمية؛ بما يعزز الجهود المصرية الهادفة لخفض الأعباء اللازم لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ اتساقًا مع المسيرة غير المسبوقة التي انتهجتها الدولة، لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات العامة، حيث باتت مصر تمتلك بنية تحتية أكثر تطورًا، ونتطلع إلى استكمال هذا المسار التنموي بدعم ومساندة الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم بنك التنمية الجديد، علي نحو يسهم في تعزيز قدرات التعافي الأخضر، وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة، وخلق حيز مالي للدول النامية للاستثمار في البنية التحتية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، واحتواء الضغوط التضخمية.

المالية وزير المالية الاقتصادات الناشئة الاحتياجات التنموية اقتصادات اسعار السلع الاستثمارات الاقتصادات الاقتصادية العالمية البلدان النامية البنية التحتية التحديات الاقتصادية العالمية التحديات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

قرار عاجل من وزارة التعليم السعودية بسبب الحجاج

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

ترشيحاتنا

80 واحد دخلوا المستشفى | المعسّل يخنق عمّال المنوفية

تمت داخل سوريا.. تفاصيل جديدة حول عملية تحرير المواطن السعودي المخطوف بلبنان

الصين وأمريكا.. صفعة جديدة تزيد حدة التوتر بين البلدين |تفاصيل

معشوق الجماهير .. شوبير يلمح لاعتزال نجم الزمالك

كرتونة البيض ب85 واللحمة ب225 جنيها| خير مزارعنا لأهالينا يحارب الغلاء قبل العيد

قرار جديد من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يفتتح حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

شيف مصرية تثير الجدل بنشرها مقطع فيديو لطريقة عمل اللحمة الكدابة

عهد جديد.. كلمة وداع مؤثرة لريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية

في يومه العالمي.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا للتصلب المتعدد

فيديو

هجوم شديد على سوزان نجم الدين بسبب فيديو مع أسامة الرومانى

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ