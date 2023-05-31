إجراءات جديدة لإعادة تعيين من استقال أو تم نقله بقانون الشرطة الجديد

تضمن قانون الشرطة وفقًا لتعديلاته الجديدة ، إجراءات جديدة لـ إعادة تعيين من استقال أو تم نقله خارج هيئة الشرطة.

في هذا الصدد ، نص القانون في المادة 11 منه على أنه لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل، وعدم جواز إعادة التعيين لمن سبق مجازاته بجزاء الوقف عن العمل، أو سبق إحالته للاحتياط للصالح العام، أو كان المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة قد قرر عدم لياقته صحياً حتى ولو طلب ذلك خلال مدة الستة أشهر المشار إليها، تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية والوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة وعدم الإخلال الهياكل الوظيفية التي تقوم على الانضباط والأقدمية.

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وفي جميع الأحوال لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة؛ أو متى كان عضو هيئة الشرطة سبقت مجازاته بالوقف عن العمل أو سبقت إحالته للإحتياط للحصالح العام أو قرر المجلس الطبي المتخصص لهيئـة الشـرطة عدم لياقته صحياً.