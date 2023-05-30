مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار شمال الضفة الغربية

قتل مستوطن إسرائيلي ظهر اليوم "الثلاثاء"، في عملية إطلاق نار قرب مدخل مستوطنة حرمش الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد موقع "والا" العبري أن المستوطن أصيب في الجزء العلوي من جسده، لكنه كان في حالة وعي، وتم إسعافه بواسطة طائرة مروحية نقلته إلى مستشفى هيلل يافي في الخضيرة، وحاول الطواقم الطبية إنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة.

وزعم تحقيق أولي، أطلق مسلحان فلسطينيان كانا يستقلان سيارة سبع رصاصات على الأقل تجاه المستوطن الذي كان يستقل سيارته أيضًا، وانسحبا من مكان الحادث.

وأشار مصدر عسكري إلى أنه رغم إصابة المستوطن إلا أنه وصل بسيارته إلى بوابة مدخل مستوطنة حرميش، وساعده فريق طبي على وجه السرعة، قبل مقتله.

وأوضح المصدر أنه تم على الفور نصبت حواجز على الطرق في المنطقة وبدأت قوات الجيش إيقاف المركبات المشبوهة لاعتقال المنفذين.

ولفت إلى أن التقدير الآن هو أن المنفذين فروا إلى إحدى القرى القريبة في المنطقة، ويستعد الجيش الإسرائيلي لتعزيز القوات في الميدان وتوسيع عمليات البحث عنهم، حيث أنشأ الشاباك والجيش الإسرائيلي قوة خاصة كجزء من عملية المطاردة.