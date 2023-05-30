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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامي عربي شهير يعلن خطبته على حورية فرغلي.. والأخيرة: عايز التريند.. تفاصيل

حورية فرغلي
حورية فرغلي

أعلن الإعلامي العراقي نزار الفارس  خطوبته على الفنانة حورية فرغلي، حيث نشر نزار صورة جمعته بالفنانة حورية فرغلي عبر حسابه الشخصي بإنستجرام دون تعليق عليها، ونشر فيديو عبر خاصية الستوري وهو يقول إنه شخصية غيورة ولا يرضى بالملابس القصيرة.
 

وكذبت حورية فرغلي ماجاء على لسان نزار بشأن احتفالهما بخطوبتهما وأكدت أن الأمر لم يكن أكثر من استضافته في بيتها لتصوير حلقة معها يعرضها في برنامجه وذكرت أنه نشر صورًا تجمعه بها وفيديوهات من كواليس الحلقة حتى يتصدر التريند 
 

خطبني من مين؟

وقالت حورية فرغلي: “هو خطبني امتى؟ ليه هو شاف أبويا وأمي وأخويا؟ خطبني من مين؟ الفيديو اللي فيه كلام سي السيد كان هزار، زعلانة وعمري ما هعمل أي لقاء مع أي صحفي معرفهوش”.
 

وتابعت: “فتحتلك بيتي ورحبت بيك وكنت تعبانة وعملت اللقاء تعمل فيا كده ليه؟ وتخلي كل الناس تكلم أبويا وأخويا وتسألهم هي اتجوزت ولا لأ؟”
 

ورد نزارعلى كلام حورية مستغربًا من تصريحها بأنه يستغلها وأكد أن الفيديو موجود وسيراه الجميع عند عرض الحلقة.

وجاء ذلك عبر تقرير عرضته فضائية العربية.

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