أعضاء الأعلى للثقافة يصدقون على جدول أعمال الإجتماع الـ 69

صدق أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، على جدول أعماله اليوم، في إجتماعه التاسع والستين، ومن المقرر أن يبدأ بعد قليل، التصويت على أسماء المرشحين لجوائز الدولة، لإختيار الفائزين منهم.

ومن المقرر أيضًا أن يتم اعتماد نتيجة جائزة الدولة التشجيعية، وبعدها التصويت على اختيار الفائزين بـ جوائز الدولة لعام 2023 "النيل، التقديرية، التفوق، التشجيعية"، وذلك فى مجالات "الآداب، الفنون، العلوم الاجتماعية".

وتترأس الاجتماع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس الاعلى للثقافة ورؤساء الهيئات الثقافية والنقابات الفنية.

وبدأ الاجتماع بالتصديق على جدول الأعمال الخاص بشئون المجلس في جلسته الأولى، ومن المقرر أن يتم التصديق على أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2023، والتصويت على جوائز الدولة: التفوق والتقديرية والنيل في جلسته الثانية.

ويشترط لسلامة اجتماع المجلس, عند النظر في الترشيحات المقدمة لنيل جوائز الدولة؛ حضور النصاب القانونى "ثلاثة أرباع"، عدد أعضاء المجلس، ولا يحسب في النصاب الموجودون خارج الجمهورية أو المعتذرون لأسباب صحية.

أمام النصاب المطلوب للفوز بالجائزة، فيصدر القرار بمنح الجائزة طبقاً للنصاب المحدد في البنود التالية، وذلك بعد استبعاد أصوات المرشحين من أعضائه في الفرع الذي يجري التصويت علي الجوائز المخصصة له. أما عن طريقة إجراء التصويت، فيجري التصويت السري على منح جوائز الدولة لكل فرع ( أربع مرات).