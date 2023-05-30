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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقاتلين مارينز يتعرضون للضرب المبرح من 40 مراهقا| فيديو

مشاجرة
مشاجرة

تعرض ثلاثة من مقاتلين من مشاة البحرية خارج الخدمة وحشي من قبل حشد من 40 مراهقًا بعد دخلهم في مشاجرة معهم.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  انتشر مقطع فيديو للحادث خلال عطلة نهاية الأسبوع  في الولايات المتحدة حيث شوهد جنود المارينز الثلاثة وهم  يرتعدون على الأرض أثناء تعرضهم للاعتداء من قبل مجموعة من الراهقين.

كان الضحايا يستمتعون بوقتهم على طول الشاطئ في سان كليمنتي ، كاليفورنيا ، عندما التقى أحدهم بالمراهقين.

يزعم أن الجندي أنطونيو طلب من المجموعة التوقف عن إشعال الألعاب النارية قبل أن تظهر اللقطات امرأة شابة تصرخ: "لقد صرخ في وجهي!".

و عندما استدار، ضرب في وجهه واندفع نحو المجموعة ودفع شابًا أرضًا، حيث حاول اصدقاءه الدفاع عنه، لكنهم تعرضوا للركل والدوس على جذعهم وهم يغطون رؤوسهم بأيديهم.

مشاة البحرية مشاجرة الولايات المتحدة

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