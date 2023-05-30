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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا ترحب بتمديد وقف إطلاق النار في السودان

صدى البلد

رحبت فرنسا بتمديد وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان لمدة خمسة أيام اعتبارا من أمس/ الاثنين 29 مايو الجاري/، والذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.. وأعربت فرنسا عن أسفها تجاه الانتهاكات العديدة للاتفاق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ إن فرنسا تؤكد ضرورة التزام الطرفين بضمان احترام الاتفاق الموقع في جدة حول وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. 

وأضافت: لابد من إشراك القوى السياسية والمجتمع المدني السوداني في المناقشات بأسرع وقت ممكن، من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة، حيث أنه لا يمكن عودة السلام في السودان بشكل دائم بدون مشاركة جميع الأطراف السودانية. 

وأكدت فرنسا مجددا دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان وللممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتيس.

وكانت السعودية والولايات المتحدة قد أعلنتا في بيان مشترك، تمديد الهدنة في السودان خمسة أيام إضافية، من أجل السماح ببذل جهود إنسانية إضافية.. ورحبت الرياض وواشنطن باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد الاتفاق، الذي شابته العديد من الخروقات على مدار الأيام القليلة الماضية.

ومنذ 15 أبريل الماضي، أسفر النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع عن مقتل المئات ونزوح 1.4 مليون شخص داخليا، ولجوء نحو 350 ألفا آخرين إلى دول الجوار.
 

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