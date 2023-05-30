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رئيس التحرير
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ديني

طفل أزهري يفوز بالمركز الأول على الوطن العربي بمسابقة الخوارزمي للرسوم المتحركة

التلميذ ياسين محمد
التلميذ ياسين محمد يحيى إسماعيل

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن فوز التلميذ ياسين محمد يحيى إسماعيل ، بالصف السادس الابتدائي ،بمعهد الشهيد محمد رمضان حمزة بإدارة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة الخوارزمي الصغير، وذلك عن مشروعه: "قصة قصيرة بالرسوم المتحركة عن اللغة العربية باستخدام برنامج بلوتاجون".

 

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وأعلنت اللجنة المسؤولة عن مسابقة الخوارزمي الصغير أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة على مستوى الوطن العربي وهم كالتالي.
١- ياسين محمد يحيى إسماعيل.
٢- تسنيم أحمد عبده.
٣- زينة أحمد أبو حسن.
٤- سيف الدين وسام السيد.
٥- فارس مجدي رزق.

 

ياسين محمد يحيى إسماعيل


حضر اللقاء النهائي الدكتور محمد الجمني مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم بوزارة التربية والتعليم، والدكتور إسماعيل الشربيني مدير عام الشؤون الفنية التعليمية ومدير المشروع بالأزهر الشريف، والمهندسة عواطف الهجان مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والألكسو والإسسكو، والأستاذة وداد الرزقي مدير الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، والمشرفون ومحكمو الفاعلية على مستوى الوطن العربي.


ومن ناحيته قدم الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية التهنئة للطالب الأزهري الحائز على المركز الأول عربيًا مصرحا بقوله: "عامرٌ يا أزهرُ"، مؤكدًا على أن هذا النجاح جاء بفضل الله تعالى، ثم رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ودعم وتوجيه فضيلة أ.د/ محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.


جاء ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتوجيه ودعم من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر،  ومتابعة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
 

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المعاهد الأزهرية الوطن العربي مسابقة الخوارزمي الصغير الرسوم المتحركة قصة قصيرة تكنولوجيا المعلومات

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