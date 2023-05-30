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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

منتظمة دون شكاوى.. المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات شهادات القراءات الإلكترونية

امتحانات شهادات القراءات
امتحانات شهادات القراءات

تابع الشيخ أيمن عبد الغني -رئيس قطاع المعاهد الأزهرية- اليوم، لجان معاهد القراءات من خلال غرفة العمليات المركزية؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات الشفهية، وتطبيق كافة الإجراءات. 

يذكر أن الامتحانات الحالية خاصة بشهادتي العالية والتخصص، وهي امتحانات شفهية يستخدم فيها الحاسب الآلي لتوثيقها.

وقام بمتابعة امتحانات منطقة القاهرة الدكتور اسعد عبد اللطيف مدير عام التعليم النوعي بقطاع المعاهد الازهرية، وقد لاحظ الشيخ أيمن عبد الغني. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وَفقا للمتابعة والتقارير انتظامَ سير الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات بما يضمن سلامة الطلاب والعاملين باللجان، ولم ترد أي شكاوى بالنسبة لهذا اليوم.

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