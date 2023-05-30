بعد فوزه في الانتخابات.. اتصال هاتفي بين أردوغان والرئيس الإيراني

أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتهنئته بفوزه في الانتخابات التركية.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال إن الإرادة الشعبية انتصرت في الانتخابات، لافتًا إلى أن الانتخابات لها انعكاسات مهمة على المنطقة والعالم.

وأضاف الرئيس التركي، خلال كلمة له عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية، أذاعتها "القاهرة الإخبارية"، أن الناخبين يطالبون باستمرار النمو والاستقرار في البلاد.