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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

شكري ونظيره الإيراني يبحثان موضوعات مؤتمر القمة الإسلامي وفي مقدمتها الحرب بغزة

صدى البلد

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم /السبت/ مباحثات مع نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان، على هامش فعاليات الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي ببانجول عاصمة جامبيا.


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس)- إن الجانبين تطرقا إلى أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة وسبل إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.


كان وزير الخارجية قد توجه مساء أمس الجمعة إلى مدينة بانجول عاصمة جمهورية جامبيا للمشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعقد تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة".
 

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