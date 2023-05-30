اتصالات النواب: القيادة السياسية أيقنت أهمية غزو الفضاء من خلال الوكالة المصرية

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وكالة الفضاء المصرية، خطوة علي الطريق الصحيح يرجع الفضل فيها للقيادة السياسية التي أيقنت أهمية الانضمام إلي نادي الفضاء العالمي بآليات تمكن المصريين من غزو الفضاء، بما يحقق طموحات المصريين في الانتقال إلي الجمهوريه الجديدة ويخدم اعتبارات الأمن القومي.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوكالة الفضاء المصرية للعام المالي 2023/2024، بأن اللجنة تدعم بكل قوة جهود لتحقيق نقلة تكنولوجية، من خلال دعم موازنة الوكالة بما تحتاجه لتحقيق أهدافها الوطنية التي أنشأت من أجلها لتحلق بالخطط المصرية إلي آفاق عالية.

وأكد مسئولو وكالة الفضاء المصرية، أن برنامج الفضاء المصري بدأ له أهداف محددة بدأت بالتعاون مع الجانب الأوكراني بالقمر سات1 في 2001 وأطلق 2007 واستمر في المدار الخاصة به مدة 3 سنوات ثم فقد الاتصال به بعد 3 سنوات ونصف وتم اللجوء إلي التحكيم للحصول علي الحقوق المصرية في هذا الشأن.

وأضاف مسئولو وكالة الفضاء، بأن مصر استفادت استفادة كبيرة من التعاون الأوكراني في مجال إطلاق الأقمار الصناعية واستطعنا إحداث نقلة تكنولوجية كبيرة بتدريب 6 مهندسين مصريين استطاعوا التعرف علي كل العلوم والتدريبات اللازمة لهذة التقنية، والجانب الأوكراني كان أمينا جدا في نقل التكنولوجيا للجانب المصري.