تزوج في الـ48 من عمره.. قصة عادل وزوجته تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

“الحب لا يعرف المستحيل” طبق رجل وزوجته هذه المقولة، حيث نشر في عيد زواجهما الثامن كيف وجدا بعضهما، أحب الحياة بسببها، ليتزوجا وهو في الثامنة والأربعين من عمره، ما يثبت مقولة أن الحب موجود دائماً ولا ينبغي الاستسلام لليأس.

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قبل 8 سنوات، كان عادل الفونس، 48 سنة و4 أشهر و12 يوماً، في تلك المرحلة من حياته، كان قد يئس تقريباً من فرصة الزواج، خاصة أن متطلباته كانت تزداد مع تقدم العمر في حين كانت فرصه تتناقص ولم يجد شريكة حياة مناسبة له.

يتذكر عادل أنه في يوم زفافه لم يكن لديه حتى بدلة جديدة، اضطر أصدقاؤه أن يأخذوا منه مناديله لمسح وجهه وأن يحلقوا لحيته وأن يطعموه ويشربوه كوباً من القهوة حتى يبدو مظهره مقبولاً يوم زفافه.

منذ زواجه، منحه الله نعماً كثيرة على يد زوجته، ساعدته وأسعدته، وقفت بجانبه ودعمته في خدمته ومرضه وكل ظروفه، عوضته عما فاته من حياته في شبابه.