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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمكياج ناعم| زوجة حارس الزمالك تبرز سحر ملامحها

زوجة ابو جبل
زوجة ابو جبل

خطفت الجزائرية سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك السابق انظار متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وتألقت الأميرة سمارة يحيى من داخل سيارتها بإطلالة جذابة مرتدية توب أنيق باللون الازرق مع بنطال جينز ووضعت بعض اللمسات من المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

وتعتمد سمارة يحيى على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة وتميل إلى التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات التي تمنحها مظهرا جذابا.

 

وتعتمد سمارة يحيى على اختيار ألوان وتسريحات الشعر المتناسقة مع لون بشرتها والتي تمنحها لوك جديد من حين لأخر، بالإضافة إلى ذلك لا تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

 

وتتميز زوجة محمد أبو جبل برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

 

وكان محمد أبوجبل انضم لصفوف البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الزمالك، في صفقة انتقال حر.

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IMG_٢٠٢٣٠٥٣٠_١٧٣٨٣٥
IMG_٢٠٢٣٠٥٣٠_١٧٤٣٠٨
IMG_٢٠٢٣٠٥٣٠_١٧٤٣٠٨

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