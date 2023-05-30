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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: الجهاز الإداري يقود الدولة إلى التقدم

اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق

‏قال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الجهاز الإداري هو الذي يقود الدولة إلى التقدم وبدون الجهاز الإداري لن تستطيع التحرك.

 

وتابع محمد الغباري خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد شردي"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن اليوم ربنا رزقنا بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لديه رؤية في هذا الأمر وبالتالي بدأ يجيب الكوادر المسؤولة عن موضوعات استراتيجية وهامة مثل موضوع تحديث هيئة السكة الحديد فكان يجعل المهندسين الجدد يقوموا بالدراسة في الكلية الحربية لأمور مثل الأمن القومي والتنمية الإدارية وتكنولوجيا المعلومات حتى يكونوا مؤهلين ويكون لديهم دافع للعمل غير طبيعي ومن هنا بدأ التطوير وبدأنا ندخل المناهج الخاصة بالقوات المسلحة في موضوع تأهيل العنصر البشري في مصر ونحن لن نتقدم الا إذا كان الجهاز الإداري لدينا يسير بخطى ثابتة وبالإنتاجية المطلوبة منه.

 

اهتمام الرئيس السيسي بالفروسية


‏وأضاف أن لقاء الرئيس مع مربي الخيول يؤكد، أهمية تنمية رياضة الفروسية وهي من الرياضات التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والفروسية موجود لدينا في الجيش منذ زمن، لكن الرئيس السيسي يريد عمل فريق للفروسية يكون على مستوى عالي، واليوم أنت تقوم بعمل دورة ويكون لها تخرج بتوجد حالة من التنافس الشريف بين الطلبة للدخول لهذه الرياضة مرة أخرى لتنمية قدراتهم.

فروسية الرئيس السيسي اللواء محمد الغباري كلية الدفاع الوطني محمد شردي

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