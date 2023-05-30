مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line.. صور

استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة Sky Line للطيران القادمة من مطار كاتاوسكي/ بولندا التي تحمل 273 من السائحين.

من جانبه وجه الطيار أحمد منصور التعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة و تسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين، وبالفعل تم استقبال السائحين بالورود و الهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء اجازة ممتعة ورؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.

جدير بالذكر أنه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع ٢١ رحلة شهريا مما يعكس نجاح مطار الغردقة على جذب شركات طيران و خطوط جديدة و خدمة اكبر عدد من الركاب على مدار الساعة، يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني في اجتذاب وجهات جديدة و تنشيط الحركة الجوية و الموسم السياحي.