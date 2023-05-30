حورية فرغلي: نزار الفارس صورني بكاميرا خفية ولم يحترم مهنته.. فيديو

كذبت الفنانة حورية فرغلي، ما تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي، بأنه تم خطبتها على الإعلامي العراقي نزار الفارس، قائلة إن الإعلامي بعد أن أجرى لقاء معها نشر صور على مواقع التوصل الإجتماعي وكتب عليها “أنه سيتزوج مني”.

وقالت حورية فرغلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”: فوجئت بأن الجميع ييكلمنى وأبويا وأمى بيكلموني لكي يستفسروا عن حقيقة الصورة التي نزلها نزار الفارس”.

وتابعت حورية فرغلي: “أنا لم أتحدث معه بعد الصورة ما نزلها على مواقع التوصل الإجتماعي لأن الكاميرا التي صورتني وأنا برقص مع نزار الفارس كانت مستخبية”.

هو اللي بيدافع عنه”

وأضافت: “نزار الفارس بالنسبة أقل بكثير من اني اجيب محامي وارفع قضية، هو لم يحترم مهنته، والجمهور لما بيحب فنان أو ممثل هو اللي بيدافع عنه”.