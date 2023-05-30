عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مش أول مرة.. جزار الطالبية يعترف: ثاني حصان أبيع لحمه.. واشتريته بـ4 آلاف جنيه

صدى البلد

كشفت تحريات المباحث، تفاصيل جديدة في نحر جزار لحصان داخل محل الجزارة في منطقة الطالبية لبيعه للمواطنين. 

 

وتبين من التحريات أن الأهالي شكوا في الجزار أثناء إدخال مساعده حصان للجزارة، وطلبوا شرطة النجدة، وتم إخطار مباحث قسم شرطة الطالبية، التي حضرت على الفور وضبطته متلبسا أثناء ذبح حصان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات.

 

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأنه يبيع كيلو اللحمة بـ 240 جنيها، والمفروم بـ 150، كما تم العثور بحوزته على ختم مزيف لإبعاد الشبهة عنه.

 

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم اشترى الحصان بمبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه، ولم تكن المرة الأولى، بل اشترى حصانا بمبلغ 6 آلاف جنيه وذبحه وباعه في وقت سابق في الخفاء قبل ضبطه.

 

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على جزار داخل محل جزارة بمنطقة الطالبية متلبسًا أثناء قيامه بذبح حصان داخل المحل استعدادًا لبيعه إلى المواطنين على أنه لحوم بلدية والحصول على أرباح من وراء ذلك، إلا أنه سقط في قبضة الأمن.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بقيام جزار بذبح حصان داخل محل جزارة بمنطقة الهرم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة كشف الملابسات وضبط المتهم المذكور.

 

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن المتهم ذبح حصانًا داخل محل الجزارة استعدادًا لبيعه للمواطنين على أنه لحوم مفرومة بلدية بسعر 150 جنيهًا للكيلو، إلا أن الأهالي تمكنوا في ساعات الصباح الأولى من دخول المحل وضبطه.

 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، برئاسة اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، قيام المتهم بشراء حصان بمبلغ مالي ثم وضعه داخل المحل وما إن جاءت ساعات الصباح الأولى قام بذبحه داخل المحل استعدادا لفرم اللحم وبيعه في السوق على أنه لحوم بلدية، إلا أنه تم ضبطه قبل تنفيذ جريمته.

 

وانتقلت قوة من مباحث الطالبية برئاسة المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث الطالبية وألقت القبض على المتهم وبرفقته متهم آخر، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

 

بمواجهة المتهم أمام أجهزة أمن الجيزة أقر بارتكابه الجريمة وقيامه بشراء حصان وجلبه إلى المحل استعدادًا لذبحه، وبالفعل قام بذبح الحصان داخل المحل بمنطقة الطالبية، وكان يستعد لتقطيعه ثم فرمه وبيعه على أنه لحوم مفرومة بسعر 150 جنيهًا، إلا أنه تم القبض عليه حال شروعه في استكمال ذبح الحصان والتحفظ عليه وكان برفقته شخص آخر يساعده على ذلك وتمكنت أجهزة أمن الجيزة من القبض عليه.

 

تم إخطار نيابة الجيزة التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جزار الطالبية ذبح جزار لحصان الطالبية حصان اللحمة بـ 240 جنيها ذبح حصان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوساطة انتهت.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

كان بيطلب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

نشر700 جندي.. قرار عاجل من حلف الناتو بعد تصاعد الأزمة في كوسوفو

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

الحق اشتري.. موجة انخفاض قوية في أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

اللحمة المفرومة بـ150 جنيها..أمن الجيزة يكشف عن مفاجأة بمحل جزارة في الطالبية

بسبب بطانية.. سقوط طالبة ثانوي من الطابق الرابع في الجيزة

ماذا يعني إلزام الطفل المتهم بإصابة نجل رضوى العوضي بخدمة المجتمع بدلا من الحبس؟

ورقة بـ 100 دولار.. حكاية قواد الجيزة وفتاة الليل مع السهرات الحمراء|تفاصيل

الفلوس مش كل حاجة.. سميرة: جوزي بيسافر سنة ويرجع 20 يوم أجازة

طالب يؤدي الامتحان بدلا من ابن عمه المحبوس في مخدرات بـ الجيزة

بتبصم على بياض.. فيديو يكشف تطورا خطيرا في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مفاجأة عن موعد تمكين زوجة حسن شاكوش من فيلا أكتوبر

ترشيحاتنا

عواد يتجه لدكة بدلاء طلائع الجيش ...فيديو

كوريا الجنوبية تطالب بمحاسبة بيونج يانج وبايدن يأمر بمنع انتشار الأسلحة النووية

الوزراء السعودي يفوض وزير النقل لإبرام اتفاقية خاصة بعبور السفن قناة السويس

أستاذ الحديث بالأزهر: فهم النص النبوي يحتاج إلى ضوابط

لإنشاء الممشي السياحي الخاص بالمتحف المصري الكبير.. غلق كلي لمدخل الدوران بالرماية

مقاوم للغبار و رذاذ الماء.. فيفو تطلق موبايل من الفئة المتوسطة 5G

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة شائعة نرتكبها في الليل تؤدي للوفاة.. وحلول لتجنبها

سترتفع مجددا.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الـ72 ساعة القادمة.. تفاصيل

ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها

صحي أكتر .. طريقة عمل شيبسي الجزر

فيديو

عبر تويتر.. فيديو يثير الجدل للعثور على جثة جرفتها سيول الأردن

تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ