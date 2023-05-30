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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطيني: جاهزون للذهاب إلى مصالحة جدية وحقيقية

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

قال محمد أشتيه، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الانقسام الفلسطيني أدى إلى تبعات من الناحية السياسية أو الجغرافية أو المؤسسة الإدارية والأوضاع المالية، وكل ذلك أمر مؤلم.

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رئيس الوزراء الفلسطيني: الانتخابات تنهي الانقسام.. وإسرائيل منعت إقامتها

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رئيس الوزراء الفلسطيني: إعلان الجزائر فتح الطريق أمام إنهاء الانقسام

وأضاف «أشتيه»، خلال حوار ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أنهم قدموا مبادرة، وقبلوا في الجزائر الذهاب لحكومة وحدة وطنية فلسطينية، وأردنا لها ألا تقع تحت الحصار الدولي، ولذلك حركة فتح تحتاج جميع الفصائل التي تشارك في الحكومة أن تعلن التزامها بالشرعية الدولية والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير.

وأشار إلى أنهم يريدون الذهاب لخطوات عملية في موضوع إنجاز المصالحة، لأنه لم يعد العالم سواء العربي أو المجتمع الدولي، يريد أن يستمر هذا الانشقاق، متابعا: «نحتاج وحدة وطنية بسبب الهجمة المفروضة علينا من قبل الاحتلال وهذه الحكومة في إسرائيل التي ليست متطرفة فقط ولكن مجرمة، بالمجمل نحتاج إلى تعزيز البيت الداخلي».

وواصل: «جاهزون بكل بمعنى الكلمة أن نذهب لمصالحة جدية وحقيقية وأن نترجم إعلان الجزائر، نريد لهذا الأمر أن ينتهي، ونريد أن ينتهي هذا الفصل الأسود في تاريخ الشعب الفلسطيني».

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