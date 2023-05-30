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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العثور على كنز جديد بسفينة تايتانيك

العثور على كنز جديد
العثور على كنز جديد بسفينة تايتانيك الغارقة

عثر الباحثون على عقد “مصنوع من أسنان سمكة قرش ”ميغالودون" في صور جديدة من حطام السفينة تايتانيك. 

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تم التعرف على القطعة الأثرية المذهلة في مقطع تم التقاطه الصيف الماضي من قبل شركة Magellan Ltd. 

تم تصوير اللقطات أثناء محاولة التقاط أول عمليات مسح رقمية لحطام السفينة ، والتي تعرضها بالتفصيل - كما لو تم استردادها من الماء.

لم يتم التعرف على الأشياء الأخرى المحيطة بالقلادة ، على الرغم من أنها تبدو بالقرب من مجموعة من الخرز الصغير على شكل حلقة.

 ومع ذلك، يُحظر على شركة Magellan Ltd ، التي تعمل مع شركة Atlantic Productions على فيلم وثائقي عن رحلة العام الماضي، استعادتها من قاع البحر.

جدير بالذكر، أنه لقى ما يقدر بـ 1517 من بين 2224 شخصًا كانوا على متن تيتانيك مصرعهم  عندما غرقت السفينة الفاخرة في 15 أبريل 1912. 

وكانت شركة Magellan Ltd أرسلت غواصات لمسح جميع أجزاء الحطام، الذي يقع على بعد حوالي 13000 قدم تحت سطح شمال المحيط الأطلسي، على بعد 350 ميلًا بحريًا قبالة ساحل نيوفاوندلاند ، كندا.

سفينة تايتانيك كنز تايتانيك

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