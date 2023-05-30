مراهقان يعثران على قنبلة يدوية منذ الحرب العالمية الثانية| فيديو

أصيب اثنان من المراهقين بالذهول عندما عثرا على قنبلة يدوية يرجع تاريخها للحرب العالمية الثانية، على ضفاف نهر في محاولتهما الأولى للعثور على المعادن النفيسة قبل أن يتم تفجير القنبلة من قبل فرقة المتفجرات.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، كان ألفي روك وزاك كارول عند جسر فيكتوريا في منتزههما المحلي في هيريفورد يوم الأحد وجربا العثور على المعادن عبر جهاز كاشف المعادن في نهر واي.

ذهل المرهقان ، البالغان من العمر 18 عامًا، عندما وجدو قنبلة يدوية كبيرة معلقة أسفل المغناطيس، لتصلوا بعدها بفرقة المتفجرات خوفا مما قد يحدث بعد ذلك.

يظهر مقطع الفيديو ألفي وهو يطلق مغناطيسه في المياه العكرة للنهر في رمية أولى ، ويتبعه زاك الذي يصعد ويقذف بمغناطيسه في الماء.

ويوضح مقطع الفيديو المصور مراهق وهو يحدق في عدم تصديق في قنبلة يدوية صدئة تتشبث بشكل غير مستقر بالمغناطيس الذي كان يحمله للشكف عن المعادن.