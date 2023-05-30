مجدي عبد الغني يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2023، في نهائي مكرر لنهائي النسخة الأخيرة 2022 والتى توج فيها الوداد بعد الفوز بهدفين نظيفين.

وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "محمد الشناوي شارك في جزء من مران الأهلي اليوم بعد تعافيه من الإصابة استعداداً لنهائي دوري الأبطال."

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 يونيو المقبل، في المغرب.