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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

روتين البشرة الدهنية .. للوقاية من الحبوب والبثور والمسام الواسعة

البشرة الدهنية
البشرة الدهنية

تعانى صاحبات البشرة الدهنية من مشاكل عديدة فى الوجه وتزداد فى فصل الصيف بشكل خاص مثل الحبوب والرؤوس السوداء والمسام الواسعة 

لذا من المهم على صاحبات البشرة الدهنية معرفة الروتين الصحيح للعناية بها من أجل حمايتها من هذه المشاكل 
 

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ووفقا لما جاء فى موقع “ clevelandclinic” الطريقة الأكثر فعالية للسيطرة على بشرتك الدهنية هي تعديل روتين العناية بالبشرة وإجراء بعض التغييرات الصغيرة ولكن المؤثرة في نمط الحياة.

 

اغسلي وجهك فى هذه الأوقات
إذا لم تكن معتادًا بالفعل على غسل وجهك مرتين يوميًا باستخدام منظف لطيف مناسب كما يجب التأكد من أنك تغسل وقت ممارسة الرياضة .

 

ابتعدى عن المنتجات  القاسية
عندما تغسل وجهك، تجنبي المنتجات التي تقول إنها للبشرة الدهنية لأنها ستجفف بشرتك كثيرًا مما يسبب مشاكل لذا من الأفضل لك استخدام غسول وجه رغوي لطيف غير معطر وخالي من الزيوت وغير زؤاني “ لايسد المسام”.

اختيار كريمات البشرة
اختيار كريمات البشرة

لا تفركي بشدة
ربما سمعت أنه من المهم مقاومة الرغبة فى تنظيف وجهك عند الاستحمام، هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تمتلكي البشرة الدهنية لأن بشرتك تنتج المزيد من الزيت عندما تتهيج وتجنب استخدام منشفة أو لوفة أو مقشرات ميكانيكية خشنة على وجهك لنفس السبب.

 استخدم تونر ملطف
تأكدي من اختبار التونرعلى ذراعك أو يدك قبل وضعه على وجهك.

 رطبي بشرتك واستخدمي كريم الوقاية من الشمس
الأشخاص الذين يعانون من البشرة الدهنية يحتاجون في الواقع إلى الترطيب وذلك لأن الجلد الجاف ينتج المزيد من الزهم، وإذا حافظت على ترطيب وجهك، فلن تضطر الغدد الدهنية إلى العمل بجد.

واقي الشمس 

الجلد المتضرر من الشمس هو بشرة غير سعيدة وإذا كانت بشرتك دهنية ، قد تجدين أن واقي الشمس يكسر البشرة وابحثي عن المنتجات التي تستخدم أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم وتجنب الروائح والزيوت.

فوائد_واقي_الشمس
فوائد_واقي_الشمس

 ابق رطبًا
لقد غطينا ترطيب بشرتك لكن الترطيب من الداخل لا يقل أهمية وهذا يعني شرب الكثير من الماءو عندما تفعل ذلك ، تقل احتمالية أن تكون رد فعل الغدد الدهنية مفرطة.

 

اختر منتجات العناية بالبشرة بحكمة
من المهم أن تضع في اعتبارك المكونات الموجودة في منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، فإن بعض المنتجات العصرية مثل زيوت البشرة والسيروم يمكن أن تجعل حالتك أسوأ وستعمل تقنيات مثل التنظيف المزدوج الذي يستخدم المنظفات التي تحتوي على الزيت  على عجائب لبعض الأشخاص ذوي البشرة الدهنية ، لكنها ستفشل مع الاخرين ، فشئ واحد بالتأكيد لا يناسب الجميع.

لا تلمسي وجهك
بالإضافة إلى احتمال إدخال البكتيريا والأوساخ يمكن أن ينشر الزيت حولك ولنفس السبب ، تأكد من تنظيف يديك جيدًا قبل البدء في روتين العناية بالبشرة.

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