عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

خوفا من الأمراض.. أهالي مساكن أطلس بالسلام يشكون من انتشار أكوام القمامة

صدى البلد

شكا سكان مساكن أطلس 3 بمدينة السلام أول ، التابعة إلى محافظة القاهرة ، من انتشار تلال القمامة، ومخلفات المواشي، والحياة أصبحت مستحيلة فى هذا التلوث البيئى والرائحة الكريهة والباعوض والحشرات والزواحف ، خاصة في ظل انتشار الفيروسات .


وقال المواطن محمد مصطفى، في شكواه لخدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "إننا نعانى من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا لأنها تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجدداً، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا للخطر طوال الوقت".


وأَضاف: “حياتنا تأثرت وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران فيها، وهو ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التى تسبب الحساسية والربو لدى للسكان”.


وتابع: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة وأصبحت المنطقة تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار الفيروسات ".


وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين، ضرورة التدخل لإزالة مخلفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01006915271

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار الحيوانات الضالة انتشار أكوام القمامة انتشار الامراض انتشار تلال القمامة خوفا من الأمراض مخلفات القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من مباراة المقاولون

أزمة حورية فرغلي ومديرة أعمالها.. شيرين أكمل : اتصدمت من تصريحاتها

«صدى البلد» يكرم الإعلامية شيرين سليمان .. صور

نهاية حلم زيلينسكي.. ضابط بالجيش الأمريكي يكشف عن مصير أوكرانيا الكارثي

كريستو يطرد مدافعًا .. البرازيل تكتسح تونس وتقصيها من مونديال الشباب

وسط دعوات ضيوف الرحمن.. هطول أمطار غزيرة على الكعبة المشرفة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عندها 29سنة والـ«باتشينو 82»|شاهد صور الكويتية نور الفلاح تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تأثير اختيار الفنانات تسريحات وماكياج مناسبين لأعمالهن .. مصفف شعر يكشف |خاص

تصدرت التريند .. طريقة عمل البامية الويكا

أحمد العوضي يأكلها بدمائها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة نيئة؟

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ