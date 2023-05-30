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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق مصطفى محمد.. جالاتا سراي يُتوج بطلًا للدوري التركي

جالاتا سراي
جالاتا سراي

توج جالاتا سراي بطلًا لبطولة الدوري التركي الممتاز للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه، وذلك بفوزه على مضيفه أنقرة جوجو بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين للمسابقة.

 الأرجنتيني ماورو إيكاردي سجل الهدفين الأول والثاني لـ جالاتا سراي في الدقيقتين السابعة و38 وتكفل ميلسون بتسجيل الهدف الوحيد لأنقرة جوجو في الدقيقة 16.

وأضاف باريس يلماز وسيرجيو اوليفيرا الهدفين الثالث والرابع لـ جالاتا سراي في الدقيقتين 73 و78.

 وبذلك، ارتفع رصيد جالاتا سراي إلى 82 نقطة بفارق خمس نقاط عن فنربخشة الوصيف وثمان نقاط عن بشكتاش صاحب المركز الثالث، ليعزز صدارته لقائمة أكثر المتوجين بالبطولة، مضيفًا اللقب الأول لخزائنه منذ 2019.

ويلعب مصطفى محمد لنادي نانت الفرنسي، معارًا من جالاتا سراي التركي.

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