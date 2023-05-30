قبل شهر يوليو.. بلينكن: نأمل أن تكون السويد عضوا في الناتو

قال انتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أنهم مازالوا ملتزمين بانضمام السويد الي الناتو تزامنا مع قمته المقررة في يوليو القادم في ليتوانيا.

وأضاف بلينكن في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"،: نأمل أن تصبح السويد حليفًا قبل قمة الناتو في يوليو في ليتوانيا.

وعلى جانب آخر، قال أمين العام حلف شمال الأطلسي "حلف الناتو"، ينس ستولتنبرج، إنه من الممكن جدا أن يتم حل مسألة انضمام السويد مع انعقاد قمة الحلف في ليتوانيا.

وأضاف أمين عام حلف الناتو في تصريحات له اليوم: "نأمل حل مشكلة انضمام السويد سريعا إلى حلف الناتو"، لافتا إلى أن المخاوف التي أعربت عنها تركيا مشروعة.