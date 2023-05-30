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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عامل بحوزته 2 كيلو حشيش وشابو في كفر الشيخ

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث مطوبس بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ، من ضبط عامل، له معلومات جنائية؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدري الحشيش والشابو.

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وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط «ع.س»، 31 سنة، مقيم بإحدى قرى مركز مطوبس، وسبق اتهامه في جناية مخدرات بقسم كرموز بالإسكندرية.

وضبطت المباحث المتهم بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن كيلو و800 جرام، وكمية من الشابو تزن نحو 250 جراماً، ومبلغ مالي 35 ألفاً و430 جنيه، وهاتف محمول، وسلاح أبيض «سكين».

جرى تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 9617 لسنة 2023 جنايات مركز مطوبس، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.

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