الآلاف بكفر الشيخ يشيعون جثامين 3 شباب بقرية بالحامول غرقوا بجمصة.. صور

شيع الآلاف من أهالي قرية زيدان التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، جثامين 3 شباب، غرقوا في مياه البحر المتوسط بمصيف جمصة، وسط حالة من الحزن سيطرت على المشهد الجنائزي، وردد المشيعون "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثامين الشباب الثلاثة، بينهم شقيقان، بمسجد القرية، وجرى دفن الجثامين بمقابر العائلة بقرية زيدان.

وأوفد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عصام القصيف، رئيس مركز مدينة الحامول، للمشاركة في تشييع الجثامين بالقرية، ووفد مرافق له، وعبر محافظ كفر الشيخ عن حزنه لفقد أسرة لأبنائها الثلاثة، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكان رجال الإنقاذ بالتعاون مع الصيادين تمكنوا من استخراج جثامين الشباب الثلاثة الذين غرقوا بجمصة، فجرى استخراج أمس جثمان أحمد محمد مصطفى إبراهيم، 19سنة، من مياه البحر المتوسط بجمصة ، وجرى استخراج جثمان الشقيقين عادل محمد رجب (15 سنة)، وشقيقه محمد (20 سنة)، من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إجراءات نقل الجثامين، من جمصة لقرية زيدان بالحامول، لدفن جثامينهم بمقابر العائلة، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته يدخلهم فسيح جناته.

كما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل رجال الإنقاذ والصيادين، ولكل المشاركين في أعمال انتشال الجثامين، موجهاً الشكر للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعضوي مجلس النواب محمد زكي والنائب محمد فوزي الرفاعي، للتواصل المستمر لاستخراج جثامين الشباب.

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